G7發布支持以色列聯合聲明＝不容許伊朗擁核—美國總統川普罕見地提前返國

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【加拿大卡納納斯基斯時事】七大工業國集團（G7）峰會於16日（日本時間17日清晨）在加拿大西部卡納納斯基斯開幕。G7領袖們發布有關緊張中東局勢的聯合聲明，明確表示支持以色列的自衛權和安全保障，同時絕不容許伊朗擁有核武器。

聯合聲明明確指出「再次強調對中東和平與穩定的承諾」。有關國際能源市場，聲明表示「已準備好合作維護市場穩定」。

這份聲明內容偏向以色列，被認為是優先顧及G7團結，以配合支持以色列的美國總統川普。日本等參與國持續與美國政府就高關稅措施進行談判，這也可能產生影響。

峰會上，各國也討論了基於美國關稅措施的世界經濟議題。G7領袖們一致認為有必要團結一致，主導性地應對世界經濟的各項挑戰。根據法新社報導，多位領袖紛紛要求川普盡早結束「關稅紛爭」。也有意見指出：「這場紛爭最終只會削弱G7經濟，並讓中國更強大。」

有關中國日益加強霸權主義行動等印太地區情勢，石破茂首相呼籲：「作為G7，進一步參與其中至關重要」。各國領袖確認，將就中國相關議題以及持續核導開發的北韓問題，進行緊密合作。會議也交換了關於重要礦物供應鏈多元化的意見。

在俄羅斯入侵烏克蘭問題上，各國對中國支持俄羅斯持續作戰能力的擔憂達成共識。烏克蘭總統澤倫斯基也出席了17日（日本時間18日清晨）的討論。會議將與韓國等受邀國領袖一同討論能源安全等議題後閉幕。

迎來第50年里程碑的G7峰會，因川普再次上任而考驗了G7的團結。為了避免對立，各方正在協調，傾向不發布共同宣言。川普在首日討論結束後，聲稱要應對中東情勢而離開加拿大。



美國總統川普（最右）在G7峰會紀念拍照上回答記者提問。最左邊是首相石破茂＝16日、加拿大・卡納納斯基斯（代表攝影・時事）

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