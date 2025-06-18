G7峰會閉幕＝放棄共同宣言，就中東等七個領域發表聯合聲明

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【加拿大卡納納斯基斯時事】七大工業國集團（G7）峰會於17日（日本時間18日）在加拿大西部卡納納斯基斯結束為期兩天的議程並閉幕。由於美國總統川普的再次上任導致美歐關係動盪，為了避免衝突，本次峰會放棄了通過總括性的領袖宣言。G7領袖們簽署了關於中東局勢和關鍵礦物供應鏈強化等七個領域的聯合聲明。

有關俄羅斯入侵烏克蘭的問題，雖然與受邀出席的烏克蘭總統澤倫斯基進行討論，但相關的聯合聲明並未發表。據了解，美國主張削弱其他六個國家已達成共識的草案措辭，導致未能達成協議。

作為主席國的加拿大總理卡尼發表了G7峰會的主席總結，表示G7領袖支持川普主導的烏克蘭和平倡議。他強調：「我們將探索一切選項，最大限度地增加對俄羅斯的壓力」。

主席總結中提及了基於法治的自由開放印太地區的重要性。聲明要求中國抑制「有害的過度生產」，並對其在東海和南海的「破壞穩定活動」表達嚴重關切，同時確認了台灣海峽和平與穩定的重要性。此外，也提到了對北韓核飛彈開發的擔憂以及解決綁架問題的重要性。

G7領袖們通過了關於緊張中東局勢的聯合聲明，其中支持以色列的自衛權和安全保障，同時絕不容許伊朗擁有核武器。在其他聲明中，G7確認了在人工智慧（AI）和量子領域的合作。關於關鍵礦物供應鏈，聲明提及中國，並對「非市場慣例威脅採購能力」表達擔憂。



世界各國領袖出席G7峰會討論＝17日、加拿大．卡納納斯基斯（代表攝影・時事）

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