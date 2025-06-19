線上賭場誘引廣告將遭禁＝修法通過下將徹底宣導點擊「違法性」

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為強化管制在國內蔓延的非法線上賭場，修正後的《賭博成癮對策基本法》於18日在參議院通過並成立。新法案的核心內容是禁止誘引民眾參與賭場網站的廣告和資訊發布，並要求政府和地方自治體徹底宣導線上賭場的違法性。預計本月內公布，並於公布三個月後施行。

修正法案明確規定，在國內開設或經營線上賭場網站或應用程式均屬違法行為。所有誘引民眾前往海外網站的行為也一併禁止。具體而言，在網路上刊登廣告、經營介紹線上賭場的「導流網站」（如「十大推薦」等），以及在社群媒體上發布煽動興趣的內容等，都將構成違法。

儘管新法案沒有罰則規定，但透過明確指出其違法性，預計將促使網路服務供應商和社群媒體管理者刪除相關內容，並達到抑制存取的效果。警察廳委託監測網路有害資訊的「網路熱線中心」也預計將提出刪除「違法資訊」的要求。警察廳表示，將在施行前整理並公布哪些內容將被視為違法。



警察廳在東京一家電影院播放了一段公關影片，警告線上賭場的非法性＝東京都新宿區（警察廳提供）



參議院全體會議上，修改後的《賭博成癮對策基本法》以多數贊成通過並成立＝18日下午、國會内



因應強化線上賭場管制的修正法案成立，警察廳製作的宣導海報（由該廳提供）

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