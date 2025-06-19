五月份訪日客創歷史新高＝中國與台灣貢獻多，香港客大受社群媒體影響

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日本政府觀光局於18日公布，五月份訪日外國人數（推估值）為369萬3300人，比去年同期增加21.5%，創下五月份的歷史新高。除了利用假日來日之外，郵輪靠港等因素也推升了來自中國、台灣和美國的旅客總數。另一方面，由於日本發生地震的假消息在社群媒體上廣泛傳播，讓香港旅客大幅減少，呈現兩位數的降幅。

1月至5月的累計訪日人數也達到1814萬100人，超越了去年同期1464萬1780人的歷史最高紀錄。

按國家/地區劃分，韓國以增加11.8%達到82萬5800人居冠。其次是中國增加44.8%達到78萬9900人，台灣增加15.5%達到53萬8400人，美國增加26.3%達到31萬1900人。香港則以減少11.2%至19萬3100人作收。

觀光廳長官秡川直也於同日的記者會上指出：「在其他地區（作為五月或單月）創下歷史新高之際，唯一減少的是香港」。他解釋說，觀光局香港辦事處已透過社群媒體發布訊息，提醒旅客在判斷旅行時應參考官方機構的科學資訊，並表示必要時將加強訊息發布。

此外，五月份出國的日本人數（推估值）為107萬6800人，比去年同期增加14.3%，反映了黃金周期間出國人數的增加等因素。受三月底緬甸大地震的影響，前往泰國的旅客持續減少。



一名遊客在東京澀谷折扣店「唐吉訶德」的免稅櫃檯付款＝4月21日（AFP時事）

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