日本製鐵完成收購美國鋼鐵＝規模達2兆日圓，向美政府發行黃金股

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日本製鐵於18日宣布，已正式完成收購美國鋼鐵巨頭美國鋼鐵（US Steel）的手續，使其成為全資子公司。此次收購總額約140億美元（約2兆日圓），以每股55美元的價格收購美國鋼鐵股票。至此，這場歷時約一年半的收購案終於塵埃落定。

美國鋼鐵在完成公司章程變更等手續後，將向美國政府發行無表決權的「黃金股」。美國政府將擁有選任一名獨立董事的權利，此外，美國鋼鐵的總部、生產與雇用的海外轉移、公司名稱變更以及設備投資削減等事項，都需要獲得美國總統的同意。

日本製鐵會長橋本英二發表聲明表示：「非常高興在川普總統的歷史性果斷決策下，雙方合作夥伴關係得以實現。我們將致力於鞏固世界第一鋼鐵製造商的地位」。日本製鐵副會長兼副社長森高弘將兼任美國鋼鐵的會長。

日本製鐵將於19日在東京都總部舉行記者會，由橋本和森兩位會長詳細說明。日本製鐵表示，美國鋼鐵已於18日從紐約證券交易所下市。



日本製鐵（上圖）和美國鋼鐵公司的商標（皆為法新社時事）

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