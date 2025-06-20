日本製鐵全資收購美國鋼鐵＝會長稱「確保自由度與盈利能力」

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隨著對美國鋼鐵巨頭美國鋼鐵的收購程序正式完成，日本製鐵會長橋本英二等一行於19日召開記者會。橋本會長強調這筆大型收購的意義，表示「經營自由度和盈利能力都已確保，對此感到滿意」。他還表示「希望向川普總統的卓越判斷致敬」，並表示今後將在美國政府的協助下，致力於新美國鋼鐵的成長。

本次收購總額約為141億美元（約2兆日圓），日本製鐵以每股55美元的價格收購美國鋼鐵股份，使其成為全資子公司。至此，長達約一年半的收購案塵埃落定。

美國鋼鐵在完成公司章程變更等程序後，將向美國政府發行賦予其對重要經營事項否決權的「黃金股」。儘管該黃金股沒有表決權，但美國政府擁有選任一名獨立董事的權利，並且本社或生產與雇用的海外轉移、公司名稱變更或設備投資削減等事項，都需要獲得美國總統的同意。

橋本會長強調，在川普政府的高關稅政策下，「在美國當地拓展業務的重要性日益提高」，這正是本次收購的優勢所在。他說明「黃金股」是由日本製鐵方面提出的。他還表示，川普先生判斷利用日本製造業的力量有助於美國鋼鐵業的再生，這也促成了本次收購的實現。

在收購完成之前，兩家公司和美國政府也已簽署了「國家安全保障協定」，內容包括發行黃金股，以及日本製鐵將在2028年前向美國鋼鐵投資約110億美元（約1兆6000億日圓）等。



美國鋼鐵巨頭美國鋼鐵的收購程序正式完成後、召開記者會的日本製鐵會長橋本英二＝19日上午、東京都千代田區

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