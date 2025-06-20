天皇夫婦廣島慰靈戰歿者＝即位後首訪並與被爆者懇談

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天皇、皇后兩陛下於19日抵達廣島縣，在戰後80週年之際，慰靈了原爆罹難者。這是兩陛下即位後首次訪問該縣，並與被爆者以及年輕一代的「傳承者」進行了懇談。

兩陛下搭乘由羽田機場出發的專機抵達廣島機場（三原市）後，隨即前往廣島市的平和紀念公園。在松井一實市長的引導下，兩陛下走向原爆死沒者慰靈碑前，獻上白色花束並深深鞠躬致敬。

接著，兩陛下首次參觀了2022年在公園內開館的被爆遺構展示館。在觀看被爆住宅遺跡等展示時，天皇陛下在聽聞許多人因此喪生後表示：「真是令人心痛。」在廣島和平紀念資料館，兩陛下也以嚴肅的表情仔細觀看燒焦的衣物和三輪車等遺物。

在資料館，兩陛下與三位被爆者和兩位傳承者，共計五人進行了懇談。其中，94歲的梶本淑子女士（廣島市居民）講述了她14歲時在飛機螺旋槳零件工廠遭受原子彈襲擊，並被建築物壓在下方的經歷。天皇陛下聽後慰問道：「您辛苦了」。皇后陛下則回應梶本女士「絕對不要再發生戰爭」的願望說：「和平真是珍貴啊」。

天皇陛下也詢問了22歲的庄野愛梨女士（安藝太田町居民），她不僅從事傳承活動，也身為小學老師致力於和平教育：「您最想傳達的是什麼？」據說，天皇陛下參觀後向館長石田芳文表示：「將被爆的真實情況傳播到全世界是非常重要的事情」。

此次是兩陛下在戰後80週年為戰歿者慰靈和傳承記憶的第三次訪問，繼4月的硫磺島（東京都小笠原村）和本月的沖繩縣之後。20日，兩陛下將前往2014年遭受嚴重土石流災害的廣島市安佐南區八木地區，並在2023年開館的市豪雨災害傳承館與受災者懇談。隨後也將拜訪原爆養護之家「矢野紙鶴園」，隨後返回東京。



在戰後80週年之際，天皇、皇后兩陛下在原爆死沒者慰靈碑前獻花＝19日下午、廣島市中區的和平記念公園



天皇、皇后兩陛下在原爆死沒者慰靈碑前致敬＝19日下午、廣島市中區的和平記念公園



天皇、皇后兩陛下視察廣島和平紀念資料館＝19日下午、廣島市中區（代表攝影）



天皇、皇后兩陛下在廣島和平紀念資料館與被爆者及傳承者懇談＝19日下午、廣島市中區（代表攝影）

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