天皇夫婦7月6日起首次以國賓身份訪問蒙古一週

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20日舉行的內閣會議中決定，天皇、皇后兩陛下將於7月6日至13日，以國賓身份正式訪問蒙古。雖然天皇陛下曾在皇太子時代的2007年訪問過該國，但這是歷代天皇、皇后首次訪問蒙古。

根據宮內廳表示，兩陛下將於7月6日從羽田機場搭乘政府專機抵達首都烏蘭巴托。8日將出席歡迎典禮，會見呼日勒蘇赫總統伉儷，並在由總統伉儷主辦的晚宴上由天皇陛下致詞。兩陛下也將前往悼念碑，向戰後被前蘇聯拘留並在蒙古去世的約1700名日本人獻花。11日將出席蒙古最大祭典「那達慕」的開幕式。

天皇陛下將於7日訪問成吉思汗國家博物館和與其研究主題「水」相關的設施。9日將參觀以日本高等專門學校（高專）為模型建立的「蒙古高專技術學院」、當地公立學校以及由日本支援建設的大學附屬醫院。

10日將訪問引入日式教育的「新蒙古學園」和佛教寺院「甘丹寺」。11日至12日將觀看那達慕的射箭和賽馬比賽，並前往「胡斯泰國家公園」。訪問期間，兩陛下也將會見在當地日本僑民代表以及與日本有淵源的蒙古人。皇后陛下將視身體狀況，在不勉強的範圍內出席活動。

2022年蒙古總統伉儷訪日時曾邀請兩陛下訪問，此後蒙方也多次發出邀請。前外務大臣河野太郎將擔任首席隨員。這是兩陛下即位後第三次為國際親善目的出訪外國，前兩次分別是印尼和英國。



天皇和皇后兩陛下在慶祝天皇65歲生日的公開覲見中發表致詞＝2月23日、皇居

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