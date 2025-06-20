87名日本人從以色列、伊朗撤離

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外相岩屋毅於20日表示，包括日本公民在內共87人，已乘坐日本政府安排的巴士從衝突加劇的以色列和伊朗撤離至鄰國。他還表示，考慮最快於21日進行第二次巴士撤離伊朗的行動。岩屋外相在外務省接受記者採訪時透露了上述消息。

岩屋外相強調：「今後將密切關注局勢發展，並盡全力保護日本公民，包括進一步的撤離支援」。

截至20日，共有21名日本人及其家屬從以色列乘坐巴士抵達約旦首都安曼，另有66名日本人從伊朗乘坐巴士抵達亞塞拜然首都巴庫。據悉，當地有醫務官員協助處理，健康狀況均無問題。

據外務省統計，目前約有1000名日本公民仍在以色列，約220名仍在伊朗。

日本政府已下令派遣航空自衛隊的運輸機前往非洲東部的吉布地待命。計畫派遣兩架C2運輸機和約120名隊員，目前正協調最快於21日從美保基地（鳥取縣）出發。

岩屋外相表示：「我們也將考慮利用空路撤離日本公民的可能性，包括利用自衛隊飛機，以應對（目前關閉的）伊朗和以色列兩國機場重開的情況」。



接受記者團採訪的外務大臣岩屋毅＝20日上午、外務省

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