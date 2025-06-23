東京都議會選舉：自民黨歷史性慘敗，都民第一會重回第一大黨

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東京都議會選舉（定員127席）因任期屆滿於22日進行投開票。自民黨僅獲得21個席位，低於2017年創下的23個歷史最低紀錄，遭遇歷史性慘敗。由東京都知事小池百合子擔任特別顧問的地區政黨「都民第一會」獲得31席，重奪第一大黨地位。包含都民第一會、自民黨和公明黨的「知事執政聯盟」則確保了過半數席位。立憲民主黨增加席次，國民民主黨和參政黨則首次獲得議席。

自民黨因派系私用資金問題而導致逆風，導致中央和南多摩地區的現任議員落選。公明黨在大田和新宿地區有3人落敗，未能達成連續9屆全員當選的紀錄。去年在東京都知事選舉中排名第二的石丸伸二先生所領導的地區政黨「再生之路」雖然提名42名候選人，但未能獲得任何席位。

作為將於7月舉行的參議院選舉的前哨戰，各政黨都以國政選舉的規模來應對本次選舉。投票率為47.59%，高於上次的42.39%。

除了都民第一會和自民黨之外，各黨派的當選席次分別為：公明黨19人、立憲民主黨17人、共產黨14人、國民民主黨9人、參政黨3人、地區政黨「東京・生活者網絡」1人、無黨籍12人。日本維新會則失去議席。

自民黨原本只有18名公認候選人當選，隨後追加公認了因黑金問題等原因而未獲公認的3名候選人。都民第一會則有1名同黨團的無黨籍現任議員當選。提名了候選人的令和新選組、日本保守黨和社民黨都未能獲得議席。

本次都議會選舉，42個選區共有295人參選，創下平成時代以來最多。選戰中，各方主要圍繞著物價高漲對策以及因黑金事件而引起的「政治與金錢」問題展開論戰。



地域政黨「都民第一會」代表森村隆行（左）在確認當選的候選人姓名旁貼上紅花。右為顧問乙武洋匡＝22日下午、東京都青梅市



自民黨東京都支部聯會會長井上信治接受採訪＝22日下午、東京・永田町黨本部

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