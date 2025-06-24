二戰後80年沖繩慰靈日：知事誓言「為實現永久和平貢獻」

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沖繩於23日迎來「慰靈日」，標誌著二戰末期日本國內最大規模地面戰役——沖繩戰役80週年。在最後激戰發生地、沖繩縣糸滿市摩文仁的平和祈念公園，舉行了由縣政府主辦的沖繩全戰歿者追悼式，為超過20萬名犧牲者祈福，並重新誓言追求和平。

追悼式約有4000人出席，包括玉城丹尼知事、遺族、石破茂首相、眾參兩院議長等。聯合國裁軍事務高級代表（副秘書長）中滿泉，以及日本原子彈氫彈受害者團體協議會（日本被團協）代表委員田中重光也首次參加。

玉城知事在和平宣言中強調，持續傳達捲入平民的沖繩戰役真實情況和教訓，是「活在當下的我們的使命」。他列舉了美軍人員造成的事件事故、普天間機場（沖繩縣宜野灣市）遷往名護市邊野古等問題，訴求「過重的基地負擔仍在持續」，並提及世界安全保障環境日益複雜，包括顯示核武器使用可能性的動向。

在此基礎上，他表達創設國際和平研究機構、保存利用沖繩戰爭遺跡群、以及與廣島、長崎合作推動核裁軍和廢除核武器的國際社會努力等構想。他表示「戰後80年是一個里程碑」，並強調「將與國際社會一同為實現永久和平做出貢獻」。

石破首相在致詞中表示：「我們絕不能忘記所有戰歿者的遺憾，以及倖存者的悲傷」。他進一步明確表示，有關減輕沖繩基地負擔，「將以看得見的形式實現。這是我個人的堅定決心」。並表示「絕不讓戰爭的慘禍再次發生」。

儀式中，來自豐見城市立伊良波小學六年級的城間一步輝（11歲）朗讀了和平之詩「奶奶的歌」，其中飽含了將持續傳達奪走生命、帶來痛苦的戰爭故事的決心。

儀式結束後，玉城知事接受媒體採訪時，提及政府在西南諸島推動的防衛力強化，指出「僅靠增強嚇阻力無法維持和平」，強調透過對話進行和平外交的重要性。

1945年6月23日被視為沖繩戰役有組織戰鬥結束之日，沖繩縣將這一天定為「慰靈日」假日。今年，和平祈念公園內的「和平之礎」（刻有犧牲者姓名）新增了342人，包括外國籍在內，軍民總計達24萬2567人。



沖繩縣知事玉城丹尼在沖繩全戰歿者追悼式上宣讀和平宣言＝23日下午、沖繩縣糸滿市的平和祈念公園



石破茂首相在沖繩全戰歿者追悼式上致詞＝23日下午、沖繩縣糸滿市的平和祈念公園



沖繩全戰歿者追悼式上，人們雙手合十＝23日下午、沖繩縣糸滿市的平和祈念公園



兒童們在沖繩全戰歿者追悼式上獻花＝23日下午、沖繩縣糸滿市的平和祈念公園

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