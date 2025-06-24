石破首相稱參院選舉將訴求「強勁經濟」＝目標執政黨過半數

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石破茂首相於23日晚間，在通常國會22日閉幕後，於首相官邸召開記者會。對於7月的參議院選舉，他表示將「訴求實現強勁經濟、富裕生活、堅不可摧的日本這三大支柱」。關於目標席次，他強調「（執政黨）與非改選席次合計，爭取過半數」。

首相僅表示，關於擴大聯合執政框架，「必須在所有政策上達成共識」。石破政權在通常國會期間，仍在少數執政黨的困境下，持續艱難的政權運作。

針對美方要求包括日本在內的盟國將國防預算佔國內生產總值（GDP）比重提高到5%一事，他解釋說：「並非以金額為先，但重要的是累積所需的（預算）」。並表示將與美國保持緊密溝通。

對於在野黨主張的消費稅減稅，他指出：「在沒有穩定財源的情況下減稅是不負責任的，這做不到」。

關於美國政府高關稅措施引發的日美關稅談判，他表示：「在維護我國國家利益的同時，將繼續全力以赴，以實現對日美雙方都有利的協議」。



出席記者會的首相石破茂＝23日下午、首相官邸

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