中小學生英語能力逾五成持續提升＝政府目標「六成」邁進

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文部科學省於23日公布2024年度「英語教育實施狀況調查」結果。達到英檢三級以上程度的國中三年級學生比例為52.4%，達到準二級以上程度的高中三年級學生比例為51.6%，兩者均持續上升，朝向政府設定「2027年度達到60%」的目標邁進。

這項調查自2013年度起每年實施，除2020年度因新冠疫情停辦外。統計對象為截至2024年12月，擁有英檢等外部檢定考試資格或分數的學生，以及經教師判斷具備相當英語能力的學生。與上次調查相比，國中三年級學生上升2.4％，高中三年級學生上升1.0％。

按國中三年級學生的都道府縣/政令指定都市來看，埼玉市以89.2%居冠，其次為福井縣（79.8%）、福岡市（65.9%）。在67個調查對象自治體中，有37個自治體達到了五成目標，新潟市以34.5%墊底。

高中三年級學生方面，按都道府縣公布，達到英檢準二級以上程度的學生超過五成的有21個都道府縣。排名前三的是福井縣61.2%、東京都60.5%、京都府60.2%，熊本縣以42.4%墊底。達到英檢二級以上程度的學生佔總體的21.2%，比前一年度上升1.4％。

調查也針對英語教師的英語能力進行。取得英檢準一級以上程度的教師比例，國中教師較前一年度增加1.4％，達46.2%；高中教師則增加1.5％，達82.2%。據了解這與學生的英語能力呈正相關，文科省表示：「對於在（提升教師英語能力方面）面臨課題的自治體，我們將提供細密的支援」。



英語辭典（資料照）

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