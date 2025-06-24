日本農水省：白米5公斤跌破3000日圓關卡，儲備米釋出見效

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農林水產省於23日宣布，6月9日至15日全國約1000家超市販售的5公斤白米平均價格為3920日圓，較前一週下跌256日圓。這已是連續第四週下跌，達到石破茂首相設定的3000日圓目標區間。這是自2月24日至3月2日的3952日圓以來，時隔三個月半再度跌破4000日圓。

價格下跌主要歸因於政府儲備米透過隨意契約方式加速釋出。單週跌幅超過100日圓，是自2022年3月開始每週公布數據以來首次出現的大幅下跌。

首相曾設定目標，希望高漲的米價能在6月中旬達到5公斤3000日圓的區間。然而，與去年同期相比，價格仍高出1772日圓。農林水產大臣小泉進次郎在接受記者採訪時表示：「能夠在平息異常高漲的米價方面邁出新的一步，是件好事」。但他同時也表示：「即便已進入3900日圓區間，也還不到可以放鬆的時候」。



20日，東京一家超市內展示的白米袋（AFP時事）

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