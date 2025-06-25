沖繩美國海軍陸戰隊上等兵因性暴力事件被判刑7年

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2024年5月在沖繩縣內試圖性侵並導致女性受傷，而被控非同意性交致傷罪的駐沖繩美國海軍陸戰隊上等兵賈梅爾．克萊頓被告（22歲）的陪審團審判判決，於24日在那霸地方法院宣判。審判長小畑和彥表示「犯行危險到可能危及生命，性質相當惡劣」，判處其有期徒刑7年（檢方求刑10年）。

在庭審中，被告聲稱「沒有試圖性交，也沒有施暴」，主張無罪。對於判決，辯護方正考慮上訴。

小畑審判長指出，關於受害情況的女性證詞「具有只有親身經歷者才能描述的具體性和逼真性，並無不合理之處」。此外，該女性在事件發生後不久即向警方報案，並在數小時後向朋友發送了與證詞內容一致的訊息，這些都讓法院判斷其證詞具有高度可信性。

法院認定，由於被告解開了女性的褲子鈕扣等行為，具有性交意圖。被告不顧反抗，用相當強的力量勒住被害人頸部至少1至2分鐘，「女性所感受到的恐懼等精神痛苦非常巨大」。

判決宣判後，小畑審判長勸諭道：「希望你在服刑期間深刻反省，回到社會後能過上平穩的生活」。

根據判決，被告於去年5月26日在沖繩縣內，出於性目的從女性身後勒住其頸部等方式施暴，導致女性受傷約兩週。

沖繩縣內針對美軍士兵的性暴力等事件頻發。去年12月，一名26歲的空軍士兵因猥褻目的綁架及非同意性交罪被判處有期徒刑5年。該空軍士兵一方已提出上訴。



為因應一系列美軍士兵性暴力事件，美軍與沖繩縣警察進行聯合夜間巡邏＝4月18日、沖繩縣沖繩市（AFP時事）

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