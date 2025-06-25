參議院選舉逾470人準備參選＝在野黨競爭激烈—首相力爭維持執政黨過半

Newsfrom Japan

第27屆參議院選舉將按照「7月3日公告、20日投開票」的日程舉行。根據時事通信社的調查，截至6月24日，總計有471人（選舉區314人，比例代表157人）準備參選。自民黨已完成此前延遲的東京第二位候選人及大阪的提名作業，確保了所有選舉區都有候選人。在野黨方面，在掌握勝敗關鍵的32個「一人區」中，競爭顯得尤為激烈。

參議院總席次為248席，每三年改選半數。本次將爭奪125個席次，其中包括東京選區一個未改選的缺額補選，以「合併選舉」形式進行。

執政黨的非改選席次為自民黨62席、公明黨13席，合計75席。本次若自民黨和公明黨能取得50個席次，便能維持整體過半數。在逆風中掙扎的石破茂首相（自民黨總裁）將此設為維持政權的目標。

自民黨在選舉區推出48人，比例代表31人，總計79人。除了東京之外，北海道和千葉也各推出2人，力爭維持2個席次。公明黨則在複數選區和比例代表各提名7人，總計14人。

與此相對，立憲民主黨計畫在選舉區提名29人，比例代表22人。他們以「執政黨改選過半數席次未達標」為目標，試圖在一人區與日本維新會和國民民主黨協調候選人撤選，但僅在岐阜、和歌山與維新會，滋賀與國民民主黨達成協議。

從包括共產黨和令和新選組在內的五個在野黨及無黨籍人士來看，一人區的競合預計將超過半數，達到18個選舉區。

維新會在選舉區提名15人，比例代表13人，總計28人。為了集中火力，人數比上次的46人大幅減少。自去年秋季眾議院選舉以來勢頭正盛的國民民主黨在選舉區提名22人，比例代表19人，總計41人，比上次增加了19人。

共產黨預計在選舉區推出30人，比例代表15人，總計45人。令和新選組則主要在複數選區推出12人，比例代表10人。社民黨在複數選區推出6人，比例代表4人。參政黨在全部45個選舉區各推出1人，加上比例代表共54人。目標爭取參議院首個席次的日本保守黨有8人。「大家共同創造黨」也有一人將出馬挑戰。



國會議事堂

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]