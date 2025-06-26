富士HD新經營團隊獲公司提案11人選＝擊敗美方的「積極股東」

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富士電視台的母公司富士媒體控股（HD）於25日召開的股東大會上，經營層提出的11位董事候選人全數獲選。當中「積極股東」——美國基金公司所提出的12位董事候選人則全數被否決。因前藝人中居正廣的性加害問題而暴露公司治理（企業統治）不健全的富士，將在新體制下加速改革。

新經營團隊由從專務晉升的清水賢治社長，以及前FamilyMart社長澤田貴司等10位新任董事組成，全員均獲得超過八成的信任票。清水社長在股東大會後表示，將「全集團共同奮進，力求脫胎換骨」，展現防止類似事件再度發生的決心。

另一方面，持有富士HD 7.5%股份的大股東美國達爾頓投資公司，提出了包括SBI控股會長兼社長北尾吉孝等12位候選人。雖然與富士HD方展開了委託書爭奪戰，但贊成率最高的候選人也未達三成。股東大會後接受線上採訪的達爾頓投資公司首席投資官詹姆斯．羅森沃德解釋說：「我是沒預料到會贏」。他表示今後將繼續作為股東參與。

超過3000名股東出席股東大會。會議開始時，已決定卸任的金光修社長致歉表示「給各位帶來困擾和擔憂，深感抱歉」。清水社長則表示將「實施企業文化與公司治理改革」。對此，股東們在提問環節中陸續表達不滿。上午10點開始的股東大會，歷時約四個半小時才結束。



富士媒體控股（右）和富士電視台的公司旗幟



前往富士媒體控股（HD）股東大會的人們＝25日上午、東京都江東區



股東大會結束後，富士媒體控股社長清水賢治接受採訪＝25日上午、東京都港區

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