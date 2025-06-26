TOKIO正式宣布解散＝因國分太一違反合規性規定

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人氣團體TOKIO於25日在其所屬公司株式會社TOKIO的官方網站上宣布，將於同日解散。由於成員國分太一（50歲）因違反合規性（法令遵守）規定，自20日起無限期停止活動，官方聲明解釋：「鑑於這種情況，我們判斷團體難以再次獲得信任並得到支持」，因此決定結束活動。

有關國分太一的事件，造成其出演的節目停播或取消，廣告也被替換等影響不斷擴大，但由於對違規內容的解釋避而不談，批評聲浪也越來越高。

TOKIO於1994年CD出道。除了音樂活動，他們還透過出演「The！鐵腕！DASH！！」（日本電視台系列）等綜藝節目和各自的演員活動，獲得廣泛層面支持，並曾被選為宣傳福島縣產品的廣告代言人等。2018年山口達也（53歲）、2021年長瀨智也（46歲）退團後，以隊長城島茂（54歲）、松岡昌宏（48歲）和國分太一三人體制進行活動。



宣布解散的人氣團體「TOKIO」官方網站。從右至左為國分太一、城島茂、松岡昌宏（取自株式會社TOKIO官方網站）。

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