日本電力需求至2050年最多增長四成＝可能面臨供給不足

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負責調整電力供需的日本國家認可法人「電力廣域運營推進機構」於25日公布了2040年和2050年電力供需情境。根據該機構預估，如果生成式AI（人工智慧）的應用擴大導致數據中心增設，2050年的電力需求相較2019年最多將增加四成。該機構也預測，即使核電廠和老舊火力發電廠的汰換重建持續進行，仍可能面臨電力供給不足的風險。

情境報告提出2040年和2050年多種預測。估算結果顯示，2040年電力需求將增至9000億至1.1兆千瓦時，2050年則增至9500億至1.25兆千瓦時。這些數字均高於2019年時的電力需求（8800億千瓦時）。

在供給能力方面，即使核電廠和火力發電廠的汰換重建順利進行，到2050年應對最高電力需求時，仍將短缺2300萬千瓦。若汰換重建進展不順，則將短缺8900萬千瓦。該情境報告每3至5年檢討一次，定期發布是希望幫助電力業者考量電源開發。

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