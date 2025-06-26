3萬年前獨木舟航行可能實現？日論文稱計算黑潮下可從台灣划槳抵達與那國島

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國立科學博物館的再現祖先3萬年前從中國大陸相連的台灣航行到沖繩與那國島的計畫，其研究成果已匯集成兩篇論文，並於25日發表在美國科學雜誌《科學進展》（Science Advances）上。研究結論指出，即使是沒有帆的獨木舟，只要所有乘員都熟練划槳，並計算一定程度被快速的黑潮帶動，選擇正確的航線，渡海是可行的。

這項「3萬年前航海徹底再現計畫」的負責人、人類史研究組長海部陽介（現任東京大學教授）表示：「台灣有高山可以看到與那國島，但不可能靠偶然的漂流到達。推測當時的人們是根據季節、天氣和海況選擇出發日期，由包含男性和女性的團體抱著移民的決心划行」。

再現航海於2019年7月進行，由5名海上獨木舟嚮導（4男1女）乘坐一艘約7.5公尺長的獨木舟。他們於同月7日下午從台灣東部沿岸出發，雖然途中有所漂移，但最終在45小時後抵達與那國島。

沖繩和奄美地區最古老的遺跡可追溯到3萬5000至2萬7500年前。由於當時的船隻並未留存，最初研究團隊嘗試製作草束船和竹筏，但發現無論如何划動都非常緩慢。雖然用石器斧頭製作獨木舟很困難，但研究判斷只有獨木舟才能達到跨越黑潮所需的速度。

海洋研究開發機構和愛媛大學研究者的海流模擬顯示，3萬年前海平面較現在低，黑潮雖快但流向更靠近與那國島。再現航海選擇從台灣東南側出發，但研究也發現約100公里以北的地點出發會更好。



2019年7月，5人乘坐的獨木舟（圖右）從台灣東部向黑潮划行，以及當時位置的圖解（左下紅色三角。右上為與那國島，黑線為航海路線）（海部陽介．前國立科學博物館人類史研究組長提供）。

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