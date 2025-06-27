京都技術由地方商社守護＝傳統工藝，應用於建材與室內裝潢

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京都中央信用金庫（京都市）旗下的地方商社，正推動將用於茶碗等的「樂燒」和西陣織等京都傳統工藝品，應用於建築材料和室內裝潢產品。該商社旨在透過不僅限於資金層面的支援，創造新的需求，並推動技術傳承和地域活化。

京都的工藝品雖然受到入境遊客的歡迎，但由於生活方式的變化，日常使用需求減少，後繼者不足問題也日益嚴重。該信用金庫會長白波瀨誠強調：「這是以過去無法想像的方式，挑戰將傳統產業融入現代商業」。

「京都Amplitude」於2022年7月成立，作為該信用金庫100%持股的子公司。該公司開發出結合傳統工藝與現代設計的高級和風材料「WAZAI（和材）」，並聘請曾任法國愛馬仕副社長的齋藤峰明為品牌顧問。京都市中京區的總部兼展示間，展示了約500種樣品，包括使用西陣織製作的椅子和樂燒陶瓷磚等。

除了信用金庫的往來客戶外，該公司也居中協調與大型企業的商談，這些企業過去較難單獨建立聯繫。截至今年3月底，交付實績已達全國224件，客戶涵蓋設計公司、房屋製造商、住宿設施和餐飲店等。該公司也提供融資和資產管理建議，整個集團準備全面支援業者。

製作和服用白生地的製造商「伊與幸」（京都市）提供將絲織品夾在玻璃中、可用於建材和室內裝潢的「絲綢玻璃」。在和服需求預計不會大幅擴大的情況下，社長北川幸表示：「因為可以與其他建材結合，提供整體解決方案，更容易獲得業主的認可」，並對與京都Amplitude的合作寄予厚望。



使用西陣織製作的椅子＝5日、京都市中京區



樂燒陶板製作的磁磚樣品＝5日、京都市中京區



京都Amplitude的女性工作人員手持絲綢玻璃＝5日、京都市中京區



京都Amplitude的總部兼展示間＝5日、京都市中京區

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