日本最後一架H2A火箭發射成功＝搭載「IBUKI-GW」觀測衛星

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三菱重工業於29日凌晨1時33分，在鹿兒島縣種子島宇宙中心成功發射搭載溫室氣體・水循環觀測技術衛星「IBUKI-GW」的H2A火箭50號機。衛星約16分鐘後被投入預定軌道，發射圓滿成功。自2001年首次發射以來，H2A火箭在日本的太空開發領域服務24年，以50次發射中49次成功的驕人成績功成身退，之後將全面過渡至其後繼型號H3火箭。

三菱重工太空事業部長五十嵐嚴在記者會上表示：「我們將把至今累積的信任傳承給H3火箭，繼續推動發射進程」。

H2A火箭由原宇宙開發事業團（現日本宇宙航空研究開發機構＝JAXA）開發，作為核心火箭承擔了政府等衛星的發射任務。2007年起，製造和發射業務移交給三菱重工，並成功進入衛星發射市場。H2A實現了高度可靠性，僅在2003年的6號機發射中失敗過一次。

然而，隨著美國太空探索技術公司（SpaceX）等公司的崛起，衛星發射市場的價格競爭日益激烈，每枚火箭據稱高達100億日圓的成本成為一大課題。因此，日本決定過渡到H3火箭，該型號將大幅利用民用零件以實現低成本化。

「IBUKI-GW」衛星由JAXA和環境省等開發，它同時搭載了兩種感測器：一種是觀測二氧化碳等溫室氣體的感測器（此前已搭載於兩種衛星），另一種是觀測降水量和海面水溫等地球水循環的感測器。它將收集用於溫室氣體減排措施和氣候變遷預測等基礎數據。



搭載溫室氣體・水循環觀測技術衛星「IBUKI-GW」升空的H2A火箭50號機＝29日凌晨、鹿兒島縣・種子島宇宙中心



結束發射後記者會後，三菱重工業太空事業部長五十嵐嚴（左一）和JAXA理事長山川宏（右一）等人面帶笑容合影留念＝29日凌晨、鹿兒島縣・種子島宇宙中心

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