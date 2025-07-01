日美汽車關稅未見協議＝期限將至但下次部長級談判仍未定
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美國川普政府要求重新審視關稅措施的日美談判，在相互關稅附加部分適用停止期限逼近7月9日之際，包括焦點的汽車追加關稅在內，仍未見達成協議的希望。結束訪美的經濟再生擔當大臣赤澤亮正於30日在首相官邸向首相石破茂報告了談判情況。會後，他向記者團表示「將進行事務級別磋商，並根據結果進行部長級協商」，同時也透露下次部長級談判的日程尚未確定。
赤澤先生從26日開始訪美，進行了第七次關稅談判。他與商務部長盧特尼克進行了面對面和電話會談，而與財政部長貝森特的會談，儘管他延長原定29日的歸國日程進行協調，但最終未能實現。赤澤先生僅表示，下次部長級談判的舉行「要看事務級別磋商的進展，現在還不能確定」。
圍繞汽車追加關稅的談判正變得日益嚴峻。川普總統在29日播出的美國福斯新聞採訪中，指出與日本的汽車貿易「不公平」，並表示「可以向日本發送一份信函，說明汽車將課徵25%的關稅」。對於川普的發言，赤澤先生向記者團「不予置評」，迴避評論。據說，在與首相的會面中，也沒有提及此發言。
日本曾以6月七大工業國集團（G7）峰會期間的日美首腦會談為目標，提出合作擴大美國汽車和能源相關產品的出口等，旨在與包括汽車在內的關稅措施調整達成一攬子協議，但最終被擱置。
根據政府相關人士透露，美方新提出了擴大對美半導體和醫療領域投資等要求。川普在採訪中疊加指出：「日本可以接收大量的原油。還可以購買很多其他東西」。赤澤先生於30日就談判現狀解釋說：「需要進行事務性的累積」。日本未來可能被迫重新審視談判方針。
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