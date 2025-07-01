日美汽車關稅未見協議＝期限將至但下次部長級談判仍未定

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美國川普政府要求重新審視關稅措施的日美談判，在相互關稅附加部分適用停止期限逼近7月9日之際，包括焦點的汽車追加關稅在內，仍未見達成協議的希望。結束訪美的經濟再生擔當大臣赤澤亮正於30日在首相官邸向首相石破茂報告了談判情況。會後，他向記者團表示「將進行事務級別磋商，並根據結果進行部長級協商」，同時也透露下次部長級談判的日程尚未確定。

赤澤先生從26日開始訪美，進行了第七次關稅談判。他與商務部長盧特尼克進行了面對面和電話會談，而與財政部長貝森特的會談，儘管他延長原定29日的歸國日程進行協調，但最終未能實現。赤澤先生僅表示，下次部長級談判的舉行「要看事務級別磋商的進展，現在還不能確定」。

圍繞汽車追加關稅的談判正變得日益嚴峻。川普總統在29日播出的美國福斯新聞採訪中，指出與日本的汽車貿易「不公平」，並表示「可以向日本發送一份信函，說明汽車將課徵25%的關稅」。對於川普的發言，赤澤先生向記者團「不予置評」，迴避評論。據說，在與首相的會面中，也沒有提及此發言。

日本曾以6月七大工業國集團（G7）峰會期間的日美首腦會談為目標，提出合作擴大美國汽車和能源相關產品的出口等，旨在與包括汽車在內的關稅措施調整達成一攬子協議，但最終被擱置。

根據政府相關人士透露，美方新提出了擴大對美半導體和醫療領域投資等要求。川普在採訪中疊加指出：「日本可以接收大量的原油。還可以購買很多其他東西」。赤澤先生於30日就談判現狀解釋說：「需要進行事務性的累積」。日本未來可能被迫重新審視談判方針。



經濟再生擔當大臣赤澤亮正向首相石破茂報告第七次日美關稅談判後接受採訪＝30日上午、首相官邸

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