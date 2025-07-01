農水省公布白米5公斤3801日圓＝連續5週下跌

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農林水產省於30日宣布，6月16日至22日在全國約1000家超市銷售的白米，每5公斤平均價格為3801日圓，比前一週便宜119日圓。跌幅連續兩週超過100日圓。這是自2022年3月開始每週公佈以來，首次出現連續五週下跌。

根據判斷，政府儲備米的隨意契約銷售加速，導致平均價格下跌。農林水產大臣小泉進次郎向記者團表示：「我認為已順利進入下跌趨勢。今後也將密切關注情況」。

小泉還表示，將於7月16日實施第二次對國家免關稅進口的最低配額（Minimum Access，MA）米，主要是食用米的招標。鑑於6月27日首次招標的3萬噸白米，應標量超過2.5倍，此次也將針對同等數量的白米提前進行招標。

農林水產省於30日也提前實施了MA米中非食用米的招標。對象的7萬1200噸白米全數在當天被拍賣成功，應標量幾乎達到其四倍。小泉強調：「我們需要繼續不鬆懈地採取措施應，來對米價高漲」。



接受記者團採訪的農林水產大臣小泉進次郎＝30日上午、東京都千代田區

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