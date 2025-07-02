日本6月氣溫創歷史新高＝「如同盛夏，異常高溫」

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日本氣象廳於7月1日宣布，日本國內6月份的平均氣溫比往年高出2.34度，刷新了自1898年開始統計以來的最高紀錄。此前的最高紀錄是2020年，當時與往年相差1.43度。該廳異常氣象資訊中心所長及川義教表示：「如同盛夏般的大氣狀況提早出現，沒想到與往年的差距會這麼大。稱之為異常高溫也無妨」。

以6月中旬為中心，高空的中國大陸西藏高氣壓和低空的太平洋高氣壓在日本附近持續盤踞，導致多地連續出現35度以上的酷熱天氣。除奄美和沖繩地區外，各地區的氣溫也刷新了自1946年開始統計以來的最高紀錄。與往年差距最大的是北海道，達到3.4度，其次是東北地區的2.9度。

及川所長談及未來時表示：「今年夏天（6月至8月）的平均氣溫有可能達到或超越前年、去年的歷史最高紀錄」，並呼籲「希望大家務必做好防範中暑的措施」。

日本附近海域6月份的平均海面水溫比往年高出1.2度，與去年並列為自1982年開始統計以來的最高紀錄。

6月份的降水量，東日本和西日本都為往年平均的96%，但北日本（北海道・東北）僅為85%，奄美和沖繩地區則僅有56%，降水較少。



撐著陽傘走在竹下通的人們＝6月28日、東京都澀谷區

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