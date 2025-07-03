鹿兒島吐噶喇群島近日近日多起地震＝氣象廳呼籲「確保安全」

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以吐噶喇群島近海為震源的地震活動於7月2日起變得異常活躍，鹿兒島縣十島村分別於上午4時32分左右和下午3時26分左右兩次觀測到震度5弱的搖晃。地震活動自6月21日開始活躍，6月30日也曾發生過震度5弱的地震。

氣象廳地震海嘯監視課課長海老田綾貴在記者會上呼籲：「在搖晃強烈的地區，請務必確保自身安全，並注意落石和山崩」。7月2日，震度4級的地震也接連發生，上午9時許有3次，下午2時許有2次，下午4時許也發生了一次。

兩次觀測到震度5弱地震的規模（芮氏規模＝M）和震源深度分別為：上午4時32分左右為M5.1，深度16公里；下午3時26分左右為M5.6，深度1公里。

吐噶喇群島近海時常發生群發性地震。近年來在2021年和2023年也曾發生過，但本次震度1級以上（有感地震）的搖晃截至7月2日下午已超過930次，大幅超越以往。震度5弱以上的地震是自2021年12月9日震度5強（M6.1）以來，時隔約三年半再次發生。

海老田課長表示：「地震活動何時結束尚不確定。從過去的例子來看，請大家也要考慮到可能發生震度5強左右的搖晃」。



氣象廳的招牌

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