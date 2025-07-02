川普再對美日白米、汽車貿易表不滿＝稱與日本「難以達成協議」，威脅上調關稅至「35%」

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【華盛頓時事】美國總統川普於7月1日表示，關於與日本的關稅談判，「很難達成協議」。他對日本即使面臨白米短缺也不擴大美國產品進口，以及汽車貿易表達不滿。他同時透露，將發送一封信函給日本，說明對日本商品課徵「30%或35%，或是我們決定的數字」的關稅方針。

他在總統專機上向記者團表示。川普指出：「我一直在和日本談判，但不確定是否能達成協議。我對此感到懷疑」。他批評包括日本在內的多個國家在貿易方面「欺騙了我們30年、40年。他們被寵壞了」。他表達了對美國對日貿易逆差等的不滿，並稱談判「非常困難」。

對於日本，他稱其為「非常難纏」的對手，並表示「我非常喜歡日本。（新首相石破茂）我也非常喜歡」。然而，他同時也冷酷地說：「但在貿易方面，（日本）非常不公平。」

川普指責日本「急需白米卻不願接受」。關於汽車，他也重申自己的觀點：「日本不接受我們的汽車，卻（向美國）銷售數百萬輛」。

此外，他明確表示「不考慮」延長相互關稅附加部分的停止期限。他進一步強調，將向許多國家發送通知關稅稅率的信函。在期限逼近9日之際，此舉被視為希望在從各國的談判中取得讓步。



7月1日，美國總統川普在專機上接受採訪（AFP時事）

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