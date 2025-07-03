日本八黨黨魁辯論：石破首相強調「捍衛國益」應對美國關稅

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第27屆參議院選舉於7月3日公告，為期17天的選戰將持續至20日的投票與開票。執政與在野八黨黨魁於2日在東京都內出席由日本記者俱樂部主辦的辯論會，圍繞日美關稅談判和物價上漲對策等議題展開論戰。首相石破茂（自民黨總裁）針對陷入僵局的關稅談判強調：「無論如何都必須堅守國家利益」。

對於繼去年眾議院選舉之後，若執政黨在參議院再次未能過半數的政治責任，首相表示：「真誠且嚴肅地接受結果是理所當然的」。立憲民主黨代表野田佳彥表示：「首相會做出怎樣的（進退）判斷？我們將視情況，例如是否會舉行首相指名選舉等，靈活應對」，展現出政權更迭的意願。

關於關稅談判，野田指出「球門柱愈來愈遠」。他呼籲日本在與主張自由貿易的各國合作的同時，直接與川普總統進行談判。對此，首相則迴避表示：「日本是美國全球最大的投資國，並創造了就業機會。這與其他國家不同。基本原則是投資優先於關稅」。

日本維新會代表吉村洋文（大阪府知事）表示：「關稅也會讓美國國內陷入困境。與其焦急談判，不如擴大與志同道合國家的交易，目標是建立一個能夠在一定（期間）內承受壓力的經濟」。國民民主黨代表玉木雄一郎則表示，若高關稅成為現實，「我國經濟將受到巨大影響」，並呼籲將消費稅統一降至5%。

圍繞物價上漲對策，共產黨委員長田村智子提出消費稅減稅，並敦促重新審視對大企業和富裕階層的稅收優惠作為替代財源，批評執政黨「無為無策過度」。野田和吉村兩人也主張消費稅減稅。令和新選組代表山本太郎提出「廢除消費稅，並發放10萬日圓的過渡性補助金」，參政黨代表神谷宗幣則提出了減稅和積極財政的措施。

對於自民黨政見中包含的2萬至4萬日圓補貼被批為「撒錢」，首相反駁稱：「目標是盡快將補貼送達有困難的人手中」。他對減稅能否確保替代財源表示質疑。公明黨代表齊藤鐵夫則批評道：「在物價上漲對策中提高或降低消費稅率是歪道」。



日本記者俱樂部主辦的黨魁辯論會前，各黨黨魁握手。左起為參政黨代表神谷宗幣、共產黨委員長田村智子、公明黨代表齊藤鐵夫、立憲民主黨代表野田佳彥、首相石破茂（自民黨總裁）、日本維新會代表吉村洋文、國民民主黨代表玉木雄一郎、令和新選組代表山本太郎＝2日下午、東京都千代田區

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