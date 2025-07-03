天皇陛下訪蒙古前記者會＝向二戰期間滯留期間逝者致意

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天皇陛下於2日下午在皇居宮殿舉行記者會，為即將於6日開始的蒙古國正式訪問做準備。在與皇后陛下一同訪問蒙古期間，陛下將向在滯留期間去世的日本人慰靈碑獻花。他表示：「我希望慰藉那些在遠離故鄉的土地上逝世的人們，並對他們的辛勞表達關懷」。

將於二戰後80年之際，陛下談及此前與皇后陛下共同訪問過的硫磺島、沖繩和廣島等地，表示這些是「絕不能忘記人們痛苦與悲傷的土地」。他表示在各地與戰爭經歷者和遺屬懇談後，「觸及了超出想像的苦難一隅，內心深感悲痛，同時也重新體會到和平的重要性」，並強調將記憶傳承給年輕一代「極為重要」。

他提及先前的戰爭在世界各國造成許多犧牲者，「感到非常痛心」。他再次表示：「不忘記逝者，加深對過去歷史的理解，培養熱愛和平的心，這非常重要」。

本次訪問蒙古是繼2007年他作為皇太子時以來的再次訪問。他表示「如果能看到（蒙古）是如何變化的就好了」，並希望此次訪問能成為「進一步加強親密友好關係的機會」。

關於皇后陛下，他表示：「期待能親身接觸蒙古的壯麗自然、歷史和文化，並與蒙古人民交流」。



天皇陛下在訪問蒙古前舉行記者會＝2日下午、皇居宮殿「石橋之間」（代表攝影）

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