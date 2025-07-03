過半數末期癌症患者曾與醫生討論臨終方式 ＝癌症患者亦受到疫情影響

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國立癌症研究中心於7月3日公布一項推算結果顯示，在2021年因癌症去世的患者中，有半數（二分之一）曾與醫生討論過臨終時的療養地點。回答「能夠在期望的地點度過」的比例也達到約六成，兩者都比2017年至2018年的上次調查有所增加。

該中心分析認為：「可能是因為疫情期間會面受到限制，患者和醫生之間進行了更積極的討論」。

該中心向2021年因癌症或心臟疾病等原因死亡的約2萬7000名患者家屬寄送了調查問卷，並從約1萬900人中獲得了有效回覆。患者的平均死亡年齡為87.5歲，調查內容包括其去世前一個月的療養生活品質等，並按死因進行了分析。

關於癌症患者，回答曾與醫生討論臨終療養地點的比例為52.9%，較上次調查（35.7%）有所增加。患者表示「（臨終期間）能夠在期望的地點度過」的比例達到60.2%（上次為47.9%）。另一方面，回答「痛苦較少地度過」的比例僅為37.3%，比上次下降4個百分點。

對於因各種死因而住院或入住護理機構的患者，回答「因會面限制，無法如願探視」的家屬比例達到6至8成，其中癌症患者家屬為65.7%。為了避免會面限制而選擇居家療養的癌症患者比例為11.4%，高於心臟病（2.6%）等其他疾病。

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