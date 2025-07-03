參議院選舉公告，誰過半成焦點＝20日投開票 — 物價上漲、關稅成論戰重點

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第27屆參議院選舉於3日公告，為期20日的競選活動正式開跑，並將於20日進行投票與開票。自民黨和公明黨能否在加上非改選席次後維持過半數，成為本次選舉的最大焦點。立憲民主黨等在野黨繼去年的眾議院選舉後，將再次對石破政權發動攻勢。主要爭議點將圍繞在包括是否調降消費稅在內的物價上漲對策，以及如何應對川普美國政府的關稅措施。

參議院總席次為248席。本次改選席次共計124席，其中包括74個選區議席和50個比例代表議席，再加上補選東京選區非改選的一個空缺席次，總共將爭奪125個席次。除了補選之外，眾議院和參議院選舉的投票及開票日在連續假期的中間日舉行，這在現行憲法下尚屬首次。

執政黨的非改選席次為75席。本次若能當選50人，即可達到總席次過半數（125席），因此為維持政權，首相石破茂（自民黨總裁）將此視為「必達目標」。

去年10月的眾議院選舉中，自公兩黨慘敗，淪為少數執政。立憲民主黨代表野田佳彥希望在參議院也能將執政黨逼入不過半數的困境，並展現出「政權更迭」的意願。



國會議事堂＝東京都千代田區

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