韓國總統李在明稱希望近期訪日，盼延續穿梭外交

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【首爾時事】韓國總統李在明於7月3日在首爾舉行記者會，迎接任滿一個月。他透露正在為盡早訪問日本進行調整，並表達繼續日韓首腦間「穿梭外交」的意願。在兩國建交正常化迎來60週年之際，他指出「有必要像1998年的日韓共同宣言一樣，明確兩國關係」，並展現了發表新宣言的意願。

李在明總統於6月4日就任，並在加拿大舉行的七大工業國集團（G7）峰會期間，首次與日本首相石破茂會談。他表示，是他主動提議延續穿梭外交，並強調「希望透過往來對話，減少誤解，加強合作」。

李在明總統解釋說：「我本來打算早點去日本，但日本因為（參議院）選舉而正忙碌」。他表示將在參議院選舉後尋找訪日的時間。7月3日，韓國主要報紙《東亞日報》報導稱，李在明總統正在考慮於本月下旬訪日。

李在明總統在記者會上強調，日韓兩國在應對北韓核彈與飛彈問題、安全保障以及經濟方面「有許多合作領域」。關於北韓綁架日本人問題，他也表示：「應該為被綁架者及其家屬消除遺憾，如果韓國政府能提供協助，我們將會合作。」

對於川普美國政府的高關稅政策，他僅表示：「（談判）顯然不容易。我們將盡最大努力，以達成互惠互利的結果」。關於應對北韓方面，他表示在準備應對挑釁的同時，將透過韓美同盟、日美韓合作以及堅實的國防力量，「重啟中斷的南北溝通」，並表達了對緩和緊張局勢的期待。



7月3日，韓國總統李在明在首爾舉行記者會（AFP時事）

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