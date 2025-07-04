鹿兒島惡石島發生震度6弱地震＝為6月21日以來最大搖晃

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以吐噶喇群島近海為震源的群發性地震活動在7月3日持續異常活躍，下午4時13分左右，鹿兒島縣十島村惡石島觀測到震度6弱的搖晃。據氣象廳表示，地震規模（地震矩量規模＝M）估計為5.5，震源深度為20公里。未引發海嘯。

根據十島村公所表示，惡石島上的76名島民確認全部平安，沒有人員受傷。久保源一郎村長表示，將安排希望撤離的居民前往島外避難。首批13人，包括6名中小學生和部分高齡者，將搭乘4日上午7時許出發的船隻前往鹿兒島市避難。

鹿兒島縣於3日決定對十島村適用災害救助法。

這是自6月21日群發性地震開始以來，最大的一次搖晃。震度5弱的地震在6月30日發生過1次，本月2日發生過2次。3日，震度4的地震陸續發生，截至傍晚已發生5次。

有感地震（震度1以上）的累計次數已達1050次（截至下午5時），是自1995年12月有統計以來，吐噶喇群島近海群發性地震中次數最多的一次。是過去最多紀錄2023年9月次數的三倍。

氣象廳地震海嘯監視課課長海老田綾貴在記者會上呼籲：「房屋倒塌和土砂災害的危險性正在增高。請確保自身安全，在今後一段時間內，請注意可能發生震度6弱左右的地震」。

關於地震頻發的原因，他僅表示：「（地震學者之間）沒有統一的見解，我想這將在政府的地震調查委員會中進行討論」。



氣象廳地震海嘯監視課課長海老田綾貴在鹿兒島縣十島村觀測到震度6弱地震後舉行記者會＝3日下午、東京都港區



十島村村長久保源一郎在村公所舉行記者會＝3日下午、鹿兒島市

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