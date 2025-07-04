鹿兒島惡石島發生震度6弱地震＝為6月21日以來最大搖晃
Newsfrom Japan社會 生活
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
以吐噶喇群島近海為震源的群發性地震活動在7月3日持續異常活躍，下午4時13分左右，鹿兒島縣十島村惡石島觀測到震度6弱的搖晃。據氣象廳表示，地震規模（地震矩量規模＝M）估計為5.5，震源深度為20公里。未引發海嘯。
根據十島村公所表示，惡石島上的76名島民確認全部平安，沒有人員受傷。久保源一郎村長表示，將安排希望撤離的居民前往島外避難。首批13人，包括6名中小學生和部分高齡者，將搭乘4日上午7時許出發的船隻前往鹿兒島市避難。
鹿兒島縣於3日決定對十島村適用災害救助法。
這是自6月21日群發性地震開始以來，最大的一次搖晃。震度5弱的地震在6月30日發生過1次，本月2日發生過2次。3日，震度4的地震陸續發生，截至傍晚已發生5次。
有感地震（震度1以上）的累計次數已達1050次（截至下午5時），是自1995年12月有統計以來，吐噶喇群島近海群發性地震中次數最多的一次。是過去最多紀錄2023年9月次數的三倍。
氣象廳地震海嘯監視課課長海老田綾貴在記者會上呼籲：「房屋倒塌和土砂災害的危險性正在增高。請確保自身安全，在今後一段時間內，請注意可能發生震度6弱左右的地震」。
關於地震頻發的原因，他僅表示：「（地震學者之間）沒有統一的見解，我想這將在政府的地震調查委員會中進行討論」。
[Copyright The Jiji Press, Ltd.]