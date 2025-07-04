美國財長貝森特：日本參議院選舉會制約對日關稅談判

Newsfrom Japan

【華盛頓時事】美國財政部長貝森特於7月3日表示，日本本月的參議院選舉對與日本的貿易談判構成「巨大制約」。他在接受CNBC電視台採訪時表示：「日本現在正處於困難時期」，暗示談判陷入僵局。

貝森特指出，20日投票開票的參議院選舉是「巨大的國內制約」。儘管針對貿易夥伴國家的「相互關稅」附加部分的適用停止期限逼近9日，但由於選舉在即，日本希望避免做出深入讓步，導致協議前景不明。他表示：「我們將觀察談判會如何發展」，表明將關注日本方面的態度。

川普總統曾表示，關於對日談判「難以達成協議」。他對日本在白米和汽車貿易方面的不滿，並要求日本擴大購買原油等美國產品。

川普警告稱，對於談判進展不順利的國家，將單方面發送信函通知關稅稅率。他威脅日本將徵收「30%或35%」的關稅，以加強施壓。原定對日本的相互關稅加上附加部分為24%，但川普提出的稅率遠高於此。



美國財政部長貝森特＝6月27日、華盛頓（AFP時事）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]