日本人首獲英國匕首獎！王谷晶《芭芭雅嘎之夜》摘翻譯小說大獎

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【倫敦時事】英國犯罪作家協會於7月3日宣布，將表彰優秀推理小說的匕首獎（Dagger Award）翻譯小說部門獎項，頒發給王谷晶（44歲）的《芭芭雅嘎之夜》。這是該權威獎項首次由日本人的作品獲獎。

評審團評論道：「這個故事充滿獨創性，呈現一個奇特卻又精彩的愛情故事」。其中，柚木麻子（43歲）的《BUTTER》也曾入圍最終評選。《芭芭雅嘎之夜》在評審中以微弱優勢勝過了《BUTTER》。

王谷晶向記者團表示：「從沒想過會發生這種事，感覺很不真實」，難掩驚訝之情。她也表達了未來寫作的意願，稱「如果能再次來到這個舞台，我會很高興」。

《芭芭雅嘎之夜》是一部暴力動作小說，講述了以暴力為唯一嗜好的女主角，意外地成為暴力團會長獨生女的保鑣。其英文翻譯版於去年9月出版，並在美國和英國媒體上獲得高度評價。

王谷晶於1981年出生於東京都。2012年出道，主要作品包括《我們並不完美》、《他人屋的幽靈》等。

匕首獎是創設於1955年的犯罪與懸疑文學獎項。翻譯部門始於2006年，過去橫山秀夫、東野圭吾、伊坂幸太郎等作家的作品都曾入圍最終評選。



獲得英國匕首獎的王谷晶作品《芭芭雅嘎之夜》的英譯本（河出書房新社提供）



獲得英國匕首獎的王谷晶（河出書房新社提供）。

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