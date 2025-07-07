日本車站行李配送服務擴大＝大阪先行，東京也將跟進

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將行李寄放在車站置物櫃，配送業者會在當天將行李送達住宿飯店的服務正在擴大中。在因大阪・關西世博會而熱鬧非凡的大阪當地，去年JR西日本和大阪地下鐵等公司已開始提供這項服務。在東京，JR東日本和東京地下鐵等公司也正增加可利用的車站。

觀光客攜帶大型行李如行李箱、手提袋等搭乘電車或巴士，有時會引發問題。隨著服務的擴大，預計能有效緩解大眾運輸工具的擁擠狀況。

要使用該服務，需將行李放入配送服務專用的置物櫃。費用依行李尺寸和地點而異，單次運送約需1500至3500日圓。

JR西日本於去年3月在新大阪車站以及日本環球影城（USJ）最近的環球城車站（大阪市）等地開辦此服務。目前大阪市內有7個車站提供此服務，據JR西日本公關表示，今年3至5月的月平均處理件數，約是去年4月至今年2月月平均的3倍，顯示「受訪日客需求帶動，業務狀況良好」。

製造和營運專用置物櫃的SPACER（東京）公司表示，考量到世博會開幕後鐵路的擁擠情況，他們與鐵路公司等合作，在大阪啟動這項業務。該公司社長德永大輔表示：「服務正逐漸普及」，對此感到滿意。大阪地下鐵等也與SPACER合作，從去年12月開始提供服務。

在東京，東京地下鐵也於今年5月在押上車站開始提供服務，並計劃導入沿線約20個車站。

JR東日本的子公司JR東日本智慧物流（東京）於去年9月加入此市場。目前已在東京、新宿等東京都內15個車站設置專用置物櫃，並於今年4月在京阪電氣鐵道的4個車站，6月在JR東海等公司的協助下在京都車站也設置了置物櫃。公關負責人表示：「現在是提高知名度的階段，但處理量正一點點增加」。



可將行李送往住宿飯店的置物櫃＝6月30日、大阪市淀川區



可將行李送往住宿飯店的置物櫃觸控面板＝6月30日、大阪市淀川區

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