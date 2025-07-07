天皇皇后兩陛下抵達蒙古＝首次以國賓身份，為期一週

Newsfrom Japan

【烏蘭巴托時事】 天皇、皇后兩陛下於6日乘坐政府專機從東京羽田機場出發，以國賓身份正式訪問蒙古，並已抵達首都烏蘭巴托。這是天皇陛下自2007年皇太子時期以來再次訪問該國，也是歷代天皇、皇后首次造訪。兩陛下將於13日返回日本。

兩陛下在羽田機場受到秋篠宮夫婦等人的送行後出發，約5小時後抵達成吉思汗機場。走下專機舷梯後，身穿民族服飾的女性遞上盛有乳製品「阿爾勒」的銀杯，兩陛下品嚐後也收下了紅色花束。他們與迎接的外交部長巴特策策格握手，並在儀仗隊的排列中沿著紅毯前進，隨後乘車離開。

兩陛下將於8日出席正式活動，包括歡迎儀式、與赫雷爾蘇赫總統夫婦會面及晚宴。他們也將前往慰靈碑獻花，悼念約1700名在蘇聯時期被拘留並在蒙古去世的日本人。

11日，兩陛下將作為正式活動出席蒙古最大慶典「那達慕」的開幕式。

此外，兩陛下也將參訪許多日本支援的設施。7日將訪問成吉思汗國立博物館，以及與天皇陛下研究主題「水」相關的設施。9日將訪問以日本高等專門學校（高專）為藍本設立的「蒙古高專技術學院」、當地公立學校和醫院。10日則將訪問引進日式教育的「新蒙古學園」。

皇后陛下將以正式活動為主，根據身體狀況出席。訪問期間，秋篠宮殿下將代行國事。



抵達蒙古成吉思汗機場的天皇、皇后兩陛下＝6日下午（代表攝影・時事）



抵達蒙古成吉思汗機場，受到身著民族服飾女性歡迎的天皇、皇后兩陛下＝6日下午（代表攝影・時事）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]