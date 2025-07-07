十島村惡石島與小寶島第二批島外避難者46人抵達鹿兒島市

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持續發生群震的吐噶喇列島（鹿兒島縣十島村）惡石島和小寶島，6日上午載有共46名希望於島外避難居民的村營渡輪已啟航，並於同日傍晚抵達鹿兒島港（鹿兒島市）。這是惡石島居民第二次進行島外避難，小寶島則是首次。

惡石島在同日下午也連續觀測到兩次震度5強的地震。地震規模（芮氏規模＝M）和震源深度方面，下午2時1分左右發生的地震為M4.9，深度21公里；同日下午2時7分左右發生的地震為M5.5，深度23公里。7日凌晨0時12分也觀測到震度5弱的搖晃，地震規模為M4.9，震源深度為20公里。

抵達鹿兒島港的島民們，帶著大行李箱，面露疲憊地走下船。負責管理小寶島上與父母分離的中小學生宿舍的宿舍管理員齊藤星女士（48歲），與6名住宿生、妻子和孩子一同避難。她表示：「孩子們都平安抵達，我很安心」，並期盼「地震能平息下來」。

以吐噶喇列島近海為震源的群震始於6月21日，根據氣象廳表示，截至本月6日下午，體感震度1以上的地震已超過1500次。惡石島於3日觀測到震度6弱的搖晃，13名希望避難的居民已於4日搭乘渡輪前往鹿兒島市。該島在5日早上也發生一次震度5強的地震，惡石島附近的小寶島則在2日觀測到震度5弱。

氣象廳地震海嘯監測課長海老田綾貴於6日舉行記者會說明：「地震活動仍然活躍。由於震源靠近惡石島且深度較淺，因此連續觀測到震度5強的地震」。他呼籲民眾繼續注意震度6弱左右的地震。



抵達鹿兒島港的惡石島、小寶島避難者＝6日下午、鹿兒島市

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