美國通知日本將徵收25%關稅＝對等關稅談判期限延至8月1日

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【華盛頓時事】美國總統川普於7日表示，將從8月1日起對來自日本的進口商品徵收25%的關稅。這項關稅將獨立於目前對鋼鐵、鋁和汽車等特定領域設定的關稅。川普還簽署總統令，將對等關稅的額外徵收停止期限從本月9日延長至8月1日。這相當於談判期限的延長。此外，他表示如果透過市場開放等談判，稅率也可能進行修正。

此前，美國對日本的對等關稅一直設定為統一的10%外加額外徵收的24%，但現在設定了更高的稅率。目前額外徵收的部分已被暫停。儘管日本一直要求重新審視關稅措施並持續談判，但現在再次面臨高關稅的威脅。

川普在社群媒體上公布了書函。已公布關稅稅率的國家包括韓國25%、南非30%、泰國36%、緬甸40%等共14個國家，並表示未來也將繼續在社群媒體上公布。川普於本月1日曾表示，日本將「支付30%或35%，或是我們決定的數字」。

川普在致首相石破茂的書函中強調：「貿易逆差對美國經濟和國家安全構成巨大威脅。」他表達不滿，稱「希望你們理解25%的數字遠小於消除貿易逆差所需的數字」，並要求將生產轉移到美國國內。另一方面，他也指出，如果日本希望市場開放或取消非關稅壁壘，「書函可能會進行修正」。

川普進一步暗示了談判的餘地，稱「這些關稅可能會根據貴國與美國的關係而進行上調或下調」。他表示：「將盡一切努力在數週內達成協議。」

總統令指出：「根據與貿易夥伴協商的狀況等，延長是必要且適當的」。川普7日對記者團表示：「如果他們說想用其他方式，我會接受」，暗示他期待各國做出讓步。



7日，白宮記者會上，美國總統發言人李威特展示寄給首相石破茂的書函（路透社時事）

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