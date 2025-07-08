美國徵收25%關稅＝石破首相「深感遺憾」並指示繼續談判

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針對美國總統川普於8月起對日本進口商品徵收25%關稅的聲明，日本政府於8日在首相官邸召開綜合對策本部會議。首相石破茂強調「深感遺憾」，並指示相關閣員繼續進行談判以尋求修改。

首相提及川普曾暗示對日本徵收30%以上關稅，他指出：「這實際上是維持現狀，並延長了談判期限」。他表示未能達成協議是因為「我們避免了輕易妥協，並持續進行艱難的談判，以捍衛應當捍衛的東西」。

首相也透露，美方提出了「可根據日方回應修正內容」的繼續談判建議。

以此為基礎，石破指示負責談判的經濟再生擔當大臣赤澤亮正等人，在新的截止日期8月1日之前，「在捍衛國家利益的同時，積極探索達成對日美雙方都有利的協議的可能性」。他還要求分析美國和各國的動向，以及這些動向對國內產業和就業的影響，並確保應對措施萬無一失。

此外，內閣官房長官林芳正於8日上午的記者會上再次強調：「我國是美國最大的投資者，並創造了最大規模的就業機會」。他表示，在今後的談判中，將繼續強調日本對美國經濟的貢獻，並表明「希望追求雙贏的結果」。



首相石破茂在美國關稅措施綜合對策本部發表講話＝8日上午、首相官邸



美國關稅措施綜合對策本部＝8日上午、首相官邸

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