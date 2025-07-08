安倍前首相槍擊案三週年＝奈良現場獻花台人潮絡繹不絕
Newsfrom Japan社會
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日本前首相安倍晉三遇刺身亡事件於8日屆滿三週年。當天，奈良市近鐵大和西大寺車站前設置的獻花台，從早上開始便湧入大批民眾。獻花並默默合掌的人們紛紛表示「時間過得真快」、「感到非常不甘心」。
獻花台由當地志工團體設置。由於正值參議院選舉期間，考量到外部觀瞻，獻花台正面用白色布幕遮蔽，使安倍先生的遺像不易從外部看見。
在炎熱的陽光下，事件發生時刻的上午11點半左右，在志工團體成員的示意下，現場進行了默哀。除了前來獻花的人，附近的路人也駐足默哀，祈求冥福。
上午9點半左右，來自京都市北區的21歲大學生野田怜表示：「安倍先生很有領導力。我希望政治人物在選舉期間遇害的事情，這是最後一次」。來自奈良縣五條市的67歲團體職員山本修二表示，他在安倍去世的隔天也曾來獻花，這次他說：「三年過得真快，真令人不甘心」。
一位來自奈良市的64歲家庭主婦談到這起事件時說：「我認為（被告山上徹也）作為一個『宗教二代』信徒，心中也有不甘，但他的憤怒卻找錯了對象」。一位特意在事件發生時間趕來的名古屋市18歲男大學生手捧花束說：「我小時候，說到首相就是安倍先生。他去世了，真令人遺憾」。
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