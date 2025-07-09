川普關稅影響：製造業擔憂談判長期化，汽車業者恐在美漲價

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川普美國政府將互徵關稅附加部分的適用停止期限從7月9日延後至8月1日，這實際上也延長先前一系列關稅政策的日美談判期限。日本產業界對談判長期化的擔憂日益加劇，汽車各公司已開始在美國漲價。

美國政府於4月對進口汽車啟動25%的額外關稅。日本汽車產業對美國市場的依賴度很高，三菱汽車和馬自達等從日本進口銷售到美國的比例較高的公司，預計將受到特別大的衝擊。

三菱汽車已在美國將三款車型價格平均上調逾2%，豐田汽車也於7月實施漲價。馬自達的狀況是「正在觀察漲價機會」（幹部表示），並計畫擴大當地生產。

三菱汽車和豐田的漲價幅度都很小，並解釋為「例行價格調整」。然而，有業內人士指出，「如果高關稅持續到年底，將不得不考慮全面漲價，但也需考慮對銷售額下降的影響」，各公司被迫做出艱難的判斷。

本次美國政府也向韓國、泰國等13個國家提出新稅率。日本企業的供應鏈遍布全球，紡織巨頭帝人公司（Teijin）公關部表示：「比起對（自家公司）的直接影響，我們更擔心這會導致供應鏈混亂和經濟減速」。

雖然日本政府聲稱「正在真誠且精力充沛地持續進行協商」（經濟再生擔當大臣赤澤亮正語），旨在達成早期談判協議，但實際情況是在參議院選舉期間難以大展身手。一位前美國貿易代表辦公室（USTR）高官指出：「川普政府可能不會同意取消汽車和鋼鐵關稅」，妥協的突破口仍不明朗。



4月2日，停靠在橫濱港碼頭的汽車（法新社/時事）

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