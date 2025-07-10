魚鷹機開始部署佐賀＝目標8月中旬前完成17架機部署

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陸上自衛隊於9日開設了陸上自衛隊佐賀駐屯地（佐賀市），並開始部署魚鷹（Osprey）運輸機。全部17架飛機將從木更津駐屯地（千葉縣木更津市）陸續移駐，預計在8月中旬前完成部署。日方希望在加強日本西南諸島的防禦快速反應體系，以應對日益強化的中國海域活動。

根據陸上自衛隊表示，9日部署至佐賀駐屯地的是第一架魚鷹機，該機從木更津駐屯地經由高遊原分屯地（熊本縣益城町），於當日上午抵達佐賀駐屯地。

魚鷹機的主要任務是運輸離島防衛專門部隊「水陸機動團」的隊員，同時也負責緊急傷患運輸和災害派遣。今年3月，其首次執行任務是在愛媛縣今治市的山林火災中進行物資運輸。

防衛省原計劃將魚鷹機部署到與水陸機動團據點相浦駐屯地（長崎縣佐世保市）地理位置接近的佐賀，但與當地漁業合作社等的協調陷入困難。2020年7月，魚鷹機暫時部署在木更津駐屯地，如今在「5年內」的期限前夕，終於實現在佐賀的正式部署。



抵達陸上自衛隊佐賀駐屯地的V22魚鷹運輸機＝9日上午、佐賀市



陸上自衛隊佐賀駐屯地的招牌揭幕儀式＝9日、佐賀市

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