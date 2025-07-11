日本啤酒類商品上半年銷售額下滑4%＝受漲價影響連續三年負成長

Newsfrom Japan

日本四大啤酒公司於10日公布1至6月的啤酒類商品（啤酒、發泡酒、第三類啤酒）銷售業績。根據麒麟啤酒等公司的估計，銷售量較去年同期減少4%，已連續三年呈現負成長。在物價高漲導致節約意識增強的情況下，4月份全面漲價後，消費者的購買意願普遍降低。

從各製造商來看，以數量為基礎公布的三得利得益於主力產品「三得利生啤酒」的支撐，銷售量持平。札幌啤酒則減少了2%。以金額為基礎公布的朝日啤酒和麒麟啤酒分別減少了2%和3%。受漲價影響，受低價傾向消費者青睞的第三類啤酒需求減退等因素產生了影響。

另一方面，1至6月啤酒類商品中，啤酒所佔的市佔率恢復到55%，是2004年以來21年來的最高水準。除了2020年和2023年的啤酒減稅效果外，各公司著眼於2026年10月啤酒類稅率統一，透過投入新產品等方式加強啤酒產品線，促成市佔率的擴大。業界相關人士對此表示歡迎，稱「啤酒已經復興了」。



啤酒（資料照片）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]