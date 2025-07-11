防衛省稱中國軍機於東海空域「異常接近」日本空自飛機

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日本防衛省於10日宣布，9日和10日，中國軍方戰鬥轟炸機在東海的公海上空，異常接近正在進行警戒監視的航空自衛隊情報收集機，最近距離約為30公尺。航空自衛隊飛機和機組人員均未受損。這是自6月11日以來，中國軍機第四次被公開的異常接近事件。

日本政府認為此舉可能引發偶發性衝突，已透過外交和防衛兩個管道向中方表達嚴重關切，並嚴正要求防止再次發生。

根據防衛省表示，9日上午11時5分左右的約15分鐘內，以及10日上午10時10分左右的約10分鐘內，中國軍方的殲轟-7戰鬥轟炸機，多次接近在東海公海上空進行警戒監視的空自YS-11EB情報收集機。

最近距離在9日為水平距離約30公尺，10日為垂直距離約30公尺。兩次事件中，中國軍機都是從空自飛機的右下方接近並超越後，再次盤旋靠近。中國軍機似乎攜帶導彈，但尚不清楚是實彈還是模擬彈。



防衛省＝東京都新宿區

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