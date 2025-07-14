美澳主導大規模軍事演習＝19國參與以牽制中國

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【雪梨時事】由美國和澳洲主導的大規模聯合軍事演習「護身軍刀」（Talisman Sabre）於13日在澳洲東部等地展開。包括日本在內，共有創紀錄的19個國家約4萬人參與。此舉被視為希望展現志同道合國家間廣泛合作，並牽制在印太地區軍事活動日益活躍的中國。

美國太平洋陸軍副司令喬爾・鮑爾在雪梨舉行記者會時強調：「我們的目標是共同提升（應對突發事件的）快速反應能力和有效嚇阻力」。澳洲軍方聯合行動總司令賈斯汀・瓊斯則針對中國軍方可能進行偵察的可能性表示：「這已在我們的考量之中，並持續進行監控」。

「護身軍刀」演習每兩年舉行一次，今年是第11屆。演習將持續到8月上旬，內容包括兩棲作戰訓練和導彈試射等。中國去年9月向南太平洋發射洲際彈道導彈（ICBM），今年2月又在澳洲東部海域進行了多艘艦艇的實彈射擊演習，導致地區緊張局勢不斷升級。



多國軍事演習「護身軍刀」中，澳洲軍士兵準備無人機訓練＝10日，澳洲東北部肖爾沃特灣訓練場（澳洲國防部提供）

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