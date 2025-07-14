文科省公布學力測驗全國平均數值＝語文與數學分數下降

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日本文部科學省於14日，公布針對小學六年級和國中三年級學生實施的本年度全國學力・學習狀況調查（全國學力測驗）的結果，其中正確解答率的全國平均值已公布。國語和算數・數學在小學和國中階段均低於上一年度。

理科時隔三年再次實施，小六的正確解答率為57.3%，較上次（2022年度）的49.7%有所上升。國三理科從本次開始轉為電腦化測驗（CBT）。公布的不是正確解答率，而是考慮到問題難易度經統計計算出的平均分數，首年度的結果為505分。

國語和算數・數學的平均正確解答率方面，小六國語為67.0%（上一年度為67.8%），算數為58.2%（上一年度為63.6%）。國三國語為54.6%（上一年度為58.4%），數學為48.8%（上一年度為53.0%）。國三國語是自現行出題方式於2019年度實施以來的最低紀錄，其中以書寫方式表達自身想法的記述題正確解答率偏低。

根據了解，小學和國中階段，與國語相比，算數・數學在個人差異方面顯示出更大的優劣差距。

文部科學省的負責人解釋說：「由於出題難易度每年不同，因此單純與過去的正確解答率進行比較來判斷學力變化並不恰當。」然而，預計所有科目將於2027年度轉為CBT模式，屆時將可透過平均分數進行逐年比較。

於4月實施的全國學力測驗有約2萬8千所公立、國立和私立學校的約190萬名小學生和國中生參與。基於全國數據的分析結果將於本月底公布，而各都道府縣和指定都市的結果則將於8月以後公布。



2025年度全國學力・學習狀況調查（全國學力測驗）中的學生們＝4月17日、東京都内的小學校

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