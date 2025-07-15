參議院選舉：執政黨爭奪過半陷苦戰，立憲民主黨表現穩健

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參議院選舉將於20日進行投票和開票，時事通訊社根據全國分社和總支局的採訪等資訊，探討了當前選情。自民黨和公明黨兩執政黨正陷入苦戰，能否維持過半數（125席），加上非改選議席，確保50個席次仍不明朗。立憲民主黨表現穩健。國民民主黨和參政黨則展現強勁勢頭。然而，在剩餘的幾天內，選情仍有可能發生變化。

參議院總席次為248席。本次選舉將改選選舉區74席、比例代表50席，共計124席，加上補充東京選舉區一個空缺的補選，共爭奪125個席次。

執政黨的非改選議席為：自民黨62席、公明黨13席，共計75席。首相石破茂（自民黨總裁）在去年的眾議院選舉中慘敗，本次結果將左右政權的走向。

自民黨在決定整體勝負的全國32個「一人區」中，約有13個選區領先，但其中約半數選情膠著。特別是在東北、四國、九州地區，落後於在野黨系候選人者一事引人注目。

近年來在改選席次兩席以上的「複數區」中，雖然穩定獲得席次，但在千葉、京都、兵庫等地仍未脫穎而出。比例代表方面，預計將大幅少於2022年上次選舉的18席，可能在12席左右。

公明黨在複數區提名7人，除了東京以外，其餘都在當選邊緣。特別是在埼玉和愛知地區陷入苦戰。比例代表也難以達到上次的6席，改選14席目標可能無法達成。

另一方面，立憲民主黨預計將比改選的22席有所增加。在一人區，除了根據地紮實的岩手、長野等地外，在福島和栃木也表現良好。總計約10個選區領先自民黨。在複數區，在提名的11個選區中，多數表現穩定。比例代表則力爭在上次7席的基礎上有所增加。

日本維新會則在根據地大阪的第二名候選人以及京都、兵庫陷入激戰。比例代表方面則停滯不前。共產黨有望維持東京的席次，比例代表則與上次（3席）持平。

國民民主黨在東京、靜岡、愛知等複數區有望獲得席次，在一人區的山梨和香川也表現不錯。包括比例代表在內，有望從改選的4席增加到10席以上。

令和新選組預計在比例代表獲得2至4席。參政黨則在東京等複數區有望當選，根據比例代表的結果，甚至有衝上兩位數的勢頭。

社民黨目標在比例代表確保1個改選席次，日本保守黨也目標在比例代表獲得1至2個席次。



將於20日進行投票開票的參議院選舉，選民聆聽候選人等的演講＝14日下午、青森縣弘前市

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