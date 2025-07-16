日產汽車追濱工廠將於2027財年末結束車輛生產，轉移至九州

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日產汽車於15日宣布，位於神奈川縣橫須賀市的追濱工廠作為其主要工廠之一，將於2027年度末結束車輛生產。此舉是為實現經營重建而進行生產基地重組的一部分，追濱工廠的生產將移交給日產汽車九州（福岡縣苅田町）。鄰近的研究所和碰撞試驗場等設施將繼續運作。追濱工廠在結束生產後，將考慮包括出售在內的利用方案。

社長伊萬．埃斯皮諾薩在同日的記者會上表示，委託日產車體湘南工廠（神奈川縣平塚市）生產的車輛也將於2026年度結束生產。他表示：「這是一個伴隨巨大痛苦的艱難決定。為了回到增長軌道，我們必須這麼做」。他強調，日本國內的車輛生產基地不會再進一步削減或整合。

關於追濱工廠的利用，他解釋說「正在與多家合作夥伴進行協商」。他們將考慮包括出售或轉型為非車輛工廠等方案。他否認與其他公司設立合資企業或委託生產的可能性，稱「尚未討論」。據信，日產正在與台灣電子設備製造巨頭鴻海精密工業等進行協商。

追濱工廠的2400名員工的雇傭將持續到2027年度末。日產計劃與員工和工會協商，在生產轉移後，將員工調動到其他工廠或追濱工廠鄰近設施的其他業務單位。

日產於今年5月公布了一項計劃，目標在2027年度之前將全球17個車輛生產工廠減少到10個。日本國內也在調整之列，因此位於創業之地神奈川縣的工廠如何處理成為焦點。

追濱工廠於1961年開始運營，年產能為24萬輛，主要生產乘用車「Note」等。近年來，工廠稼動率下降一直是個問題。



日產汽車的追濱工廠＝2011年1月、神奈川縣横須賀市



日產汽車社長伊萬．埃斯皮諾薩舉行記者會，說明追濱工廠結束車輛生產事宜＝15日下午、橫濱市西區

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