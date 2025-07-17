中國法院判決安斯泰來製藥社員3年6個月監禁＝認定其從事「間諜活動」

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【北京時事】在中國被以間諜罪起訴的安斯泰來製藥60多歲的日本男性社員，其判決公判於16日上午（日本時間同）在北京市第二中級人民法院（地方法院）舉行。該法院認定該男性從事了間諜活動，判處其有期徒刑3年6個月。

公審未向媒體開放，但允許日本駐中國大使金杉憲治等日本駐華大使館人員旁聽。公審結束後，金杉向記者團表示：「判處有罪判決極其令人遺憾。我們將繼續強烈要求早日釋放，並提供力所能及的支援」。

據金杉透露，公審於上午9時23分（日本時間上午10時23分）開始，15分鐘後結束。該男性在庭上未發言。判決書也被翻譯成日語，該男性神情平靜地聽著。根據日本大使館透露，判決書中並未具體說明間諜活動的內容。金杉於當天下午與該男性會面。據稱，該男性健康狀況良好，並表示將「與律師商量」是否上訴。

安斯泰來製藥表示：「對此不予置評。將與相關機構合作，妥善應對。」（公關部）

該男性於2023年3月，在駐中國任期結束即將回國前被拘留。他於2024年8月被起訴，同年11月進行首次公審。

日本政府此前已多次在領袖會談和外相會談等場合要求早日釋放該男性。然而，中方並未回應，而是繼續推進其司法程序。



16日，中國北京市第二中級人民法院（地方法院），被以間諜罪起訴的日本男性社員的判決公判在此舉行



安斯泰來製藥總部＝16日、東京都中央區

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